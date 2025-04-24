За словами президента Польщі, мир має бути таким, аби жодна сторона не вважала себе переможцем.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що лише США можуть зупинити Росію. Водночас він вважає, що мир вимагатиме компромісів з обох сторін, зокрема і з боку України. Про це він сказав в інтерв'ю Euronews.

"Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний: немає нікого за межами Сполучених Штатів, хто може зупинити (президента Росії) Володимира Путіна. Ось чому я вірю, що президент Дональд Трамп, з його рішучістю, може покласти край цій війні. Тільки цей американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін. Але, можливо, саме це зробить його тривалим", - наголосив Дуда.

Польський лідер вважає, що тривалий мир має будуватися на взаємних поступках. За його словами, ця війна завдає шкоди обом країнам, тому, швидше за все, доведеться піти на компроміси.

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"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти у відставку. Україна також повинна буде в певному сенсі відступити, тому що це, ймовірно, станеться. В якій мірі? Мені важко відповісти на цьому етапі. Війна виснажує Росію, Володимир Путін грає в ризиковану гру. Ця війна жахливо експлуатує Україну. Ці країни хочуть закінчити війну. Кожна з них хоче виграти цю війну, це природно", - підкреслив президент Польщі.

Також Дуда наголосив на важливості положення НАТО про колективну оборону, підтвердивши прихильність Польщі до Альянсу.

"Я припускаю, що в разі нападу на будь-яку країну НАТО буде застосована стаття 5, і всі колективно стануть на підтримку і захист", - додав він.

Польський лідер згадав і про важливість військової присутності США у Польщі.

"Американські війська залишилися в Польщі, у нас є ротаційна американська присутність. На нашій території перебуває близько 10 000 солдатів. Ця співпраця є тісною і постійною", - підсумував Дуда.

Переговори України та РФ - останні новини

Раніше у президента Франції Еммануеля Макрона зробили заяву щодо мирної угоди між Україною та РФ. У цій заяві йдеться про те, що "територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже важливими вимогами для європейців".

Зазначається, що таким чином канцелярія Макрона відреагувала на пропозицію віцепрезидента США Джей Ді Венса Україні та Росії "відмовитися від частини територій, якими зараз володіють".

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Україна не має підстав для капітуляції. За його словами, попри те, що Росія збільшує мобілізацію і залучає північнокорейців, через три роки війни російські війська контролюють лише близько 20% території України.

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