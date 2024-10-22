У МЗС України наголосили, що таке рішення лише шкодить репутації ООН.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша за те, що він погодився приїхати на саміт БРІКС на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, проте відмовився від участі у "саміті миру" щодо війни в Україні.

"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру в Швейцарії. Однак він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", - зазначили у пресслужбі МЗС України.

Своєю чергою у Reuters нагадали, що речниця російського МЗС раніше повідомила, що Гутерріш звертався до міністра Сергія Лаврова на Генеральній Асамблеї ООН та зазначив, що планує поїхати до Казані. Проте заступник прессекретаря ООН Фархам Хак, коли в нього запитали про запланований візит Гутерріша, відповів:

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"Оголошення про його майбутні поїздки будуть зроблені пізніше".

Відомо, що на саміті миру у Швейцарії, який відбувся в червні, зібрав понад 90 країн. В межах цієї зустрічі учасники засудили вторгнення РФ та шукали шляхи припинення війни.

Вже пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що планує провести другий саміт до кінця року, проте РФ заявила, що не хоче брати у цьому участь. Тоді Гуттеріш зазначив, що не поїде на саміт миру, проте ООН все ж була на ньому представлена, додали у Reuters.

Саміт БРІКС - останні новини

Як писав УНІАН, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку на саміт БРІКС, який має відбутися наступного тижня в Казані. За інформацією ЗМІ, причиною цього став нещасний випадок, внаслідок якого політик отримав травму голови.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що БРІКС, а не західні країни, буде рушієм економічного зростання у світі. Це означає, що президент РФ хоче перетворити БРІКС, учасниками якої є Єгипет, Ефіопія, Іран, ОАЕ, Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, на "потужну противагу Заходу в глобальній політиці і торгівлі".

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