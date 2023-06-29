Силовики президента Росії "почали струшувати співчуваючих" воєначальнику-вигнанцю.

Президент РФ Володимир Путін вжив заходів, щоб струсити російські служби безпеки після невдалого заколоту групи "Вагнера", нагороджуючи лоялістів просуванням по службі та "заморожуючи" діячів, які симпатизують лідеру воєнізованої організації Євгену Пригожину.

Видання Financial Times наводить слова кількох людей, знайомих з цим питанням, Сергій Суровікін, високопоставлений російський генерал, який, як відомо, підтримує хороші стосунки з Пригожиним, ніхто не бачив з тих пір, як він записав відео в стилі заручника рано вранці в суботу, коли почався заколот.

За словами людей, незрозуміла відсутність одного з найвидатніших командирів в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну пов'язана з тим, що Путін прагне навести порядок і відновити контроль над службами безпеки після першої спроби державного перевороту в Росії за три десятиліття.

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У той час як Путін зняв звинувачення з Вагнера, російські сили безпеки "почали розправлятися зі співчуваючими і тими, хто порушив присягу", — сказав чоловік, який знав Пригожина з 1990-х років. За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, воєначальник виконав свою частину угоди та переїхав до Білорусі.

Навпаки, Віктор Золотов, давній союзник Путіна і колишній охоронець президента, був нагороджений підвищенням по службі в Росгвардії. Служба не зіграла великої ролі в придушенні заколоту, але Путін у вівторок оголосив, що Золотов отримає важку артилерію і танки та зіграє велику роль у вторгненні на Україну. Золотов сказав, що підтримував зв'язок з президентом протягом усього повстання.

Кремль підносить інших діячів, які публічно заявляли про свою вірність Путіну, відмовляючи в такому просуванні російським патріотичним прихильникам жорсткої лінії, які закликали президента піти ще далі в своєму вторгненні і в деяких випадках критикували його угоду з припинення повстання Вагнера.

Путін "знає, що вони виглядають слабкими" після того, як Росія зняла звинувачення з "Вагнера", щоб уникнути відкритої перестрілки, в якій, ймовірно, загинули б тисячі людей, сказав один з представників російської еліти, що знаходиться під санкціями.

"Це справді жорсткий хлопець", - сказав чоловік. "Це як коли ти вперше заходиш у тюремну камеру і б'єш по обличчю найбільшого хлопця, якого ти можеш знайти, щоб показати, що з тобою ніхто не може возитися".

Кремль спростував чутки про відсутність Суровікіна після того, як газета New York Times з посиланням на офіційних осіб США повідомила, що генерал заздалегідь знав про змову. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що очікував "багато спекуляцій навколо цих подій", додавши: "Я думаю, що це тому приклад".

План Пригожина по заколоту проти міністра оборони Сергія Шойгу та Валерія Герасимова був широко відомий в російських силових колах за кілька днів до того, як колишній кремлівський провізор оголосив в п'ятницю ввечері свій "марш за справедливість", за словами людей, знайомих з ситуацією.

У своєму суботньому відеозверненні Суровікін виглядав незадоволеним, коли закликав бійців "Вагнера" відступити, навіть коли він тримав в руках кулемет. На нього чинили тиск через його дружні стосунки з Пригожиним, а не через підозру, що він був серед змовників, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

Суровікін був сполучною ланкою між Пригожиним і військовим відомством у Москві, тісно співпрацюючи з воєнізованим контингентом Вагнера, що воював на лінії фронту на сході України. Поки Пригожин виступав проти інших генералів та еліти оборони, він підтримував добрі стосунки з Суровікіним.

Тим часом генерал зіткнувся з вищим керівництвом міністерства з приводу тактики і стратегії в Україні, в результаті чого Путін понизив його в посаді і почав новий наступ в січні. Суровікін та інші генерали, дружні до Вагнера, такі як Михайло Мізінцев, "бігали, як ідіоти, намагаючись переконати Пригожина зупинитися. Тепер з ними поводяться так, ніби вони можуть бути зрадниками", — додало джерело.

Хоча Суровікін, схоже, симпатизував планам Пригожина, США не впевнені, чи зробив він якісь кроки для підтримки повстання, сказав чоловік, знайомий з цим питанням. За їхніми словами, американські чиновники намагаються дізнатися більше про його причетність і вважають, що є ознаки того, що інші російські генерали могли відчувати те саме.

Суровікін, який отримав прізвисько "Генерал Армагеддон" за свою тактику суцільних бомбардувань, коли він керував російськими військами в Сирії, був улюбленцем галасливого і впливового співтовариства провоєнних і військових блогерів. За словами людей, в результаті перевороту він різко втратив популярність.

"Спочатку, в розколі між Шойгу і Герасимовим, і Суровікіним, який вважав прийнятним взаємодію з "Вагнером", Путін встав на бік останнього", — говорить Тетяна Станова, старший науковий співробітник російського Євразійського центру Карнегі.

За словами Станової, головним переможцем перевороту, мабуть, став Шойгу, якому, мабуть, вдалося повалити ватажка "Вагнера" і переконати Путіна передати владу на користь міністерства оборони.

"Якою б не була реальна роль Суровікіна, у Шойгу може виникнути спокуса зобразити його змовником. Співчуваючих дуже легко перетворити на змовників", - сказала вона.

У той час як Суровікін був поза увагою протягом декількох днів, Шойгу і Золотов, які мало беруть участь у міжнародному співробітництві, з'явилися в новинах в середу, коли вони зустрілися з вищими посадовими особами іранських служб безпеки.

"Росгвардія виявилася єдиною структурою, яка встановила хоч якусь оборонну лінію проти Пригожина. Вони намагаються його подоїти", - сказала Станова.

Спроба військового перевороту Пригожина - головні новини

23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився на удар по позиціях його найманців, нібито війська РФ намагалися знищити "вагнерівців". У зв'язку з цим він оголосив "марш справедливості" на Москву, щоб зупинити Міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Найманці взяли під свій контроль Ростов-на-Дону, після чого висунулися на столицю Росії. У 200 кілометрах від Москви Пригожин раптово розгорнув колону після переговорів з Олександром Лукашенком.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що ватажок "вагнерівців" збирався захопити Шойгу і Герасимова, але в останній момент змінив плани. У свою чергу CNN зазначає, що в спецслужбах РФ або у військовому керівництві могли знати про підготовку заколоту Пригожина.

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