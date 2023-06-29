У ISW вважають, що за допомогою Суровікіна Кремль спробує публічно пояснити, чому російські військові погано відреагували на заколот.

Кремль може використовувати генерала армії Російської Федерації Сергія Суровікіна, як цапа-відбувайла Його можуть використовувати для виправдання можливої перебудови російського військового керівництва.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що 28 червня російська влада заарештувала генерала армії Сергія Суровікіна, що, можливо, вказує на те, що Кремль має намір очистити міноборони від осіб, які вважаються нелояльними.

Джерело в російській опозиції the Moscow Times повідомило 28 червня, що два джерела, близьких до Міноборони, підтвердили, що російська влада заарештувала Суровікіна, тому що він обрав сторону Пригожина під час повстання. 28 червня газета New York Times повідомила, що американські чиновники, проінформовані про американську розвідку, заявили, що Суровікін заздалегідь знав про повстання, але що американська розвідка все ще намагається встановити, чи Суровікін безпосередньо підтримував зусилля Пригожина.

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Незрозуміло, що могло змусити Суровікіна закликати Пригожина припинити повстання лише через кілька годин після його початку, хоча можливо, що він зробив це з примусу, а не через підтримку російського військового керівництва. Якщо російська влада дійсно заарештує Суровікіна, Кремль, швидше за все, використовує Суровікіна та його прихильників як цапів-відбувайлів, щоб публічно пояснити, чому російські військові та російські органи внутрішньої безпеки погано відреагували на повстання, і виправдати можливу перебудову російського військового керівництва.

Арешт Суровікіна - що відомо

Російський воєнкор Володимир Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня.

Крім того, джерела, близькі до Міністерства оборони РФ підтвердили журналістам видання The Moscow Times інформацію про арешт генерала Сергія Суровікіна у зв'язку з заколотом "групи Вагнера".

Сам Суровікін третій день не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, його охорона теж не відповідає, заявив колишній головний редактор "Ехо Москви" Венедиктов.

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