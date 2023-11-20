Він також виступає проти вступу Аргентини до БРІКС.

У неділю Аргентина обрала своїм новим президентом правого популіста Хав’єра Мілея - він набрав близько 56 відсотків голосів виборців проти 44% його суперника, міністра економіки Серхіо Масси.

Як повідомляє Reuters, Мілей, який обрав своїм символом бензопилу, обіцяє провести в країні економічну шокову терапію. Його плани включають закриття центрального банку, заміну національної валюти на долар США та скорочення бюджетних витрат, щоб подолати трьохзначну інфляцію, рецесію та зростання бідності.

Новий президент не підтримує ідею вступу країни до групи БРІКС. Він також заявив про плани розірвати зв'язки із "комуністичними" урядами Росії, Китаю та Бразилії.

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Мілей також висловив підтримку Україні в її війні з Росією і сказав, що бачить США та Ізраїль головними партнерами Аргентини.

Аргентина та Україна

Раніше ЗМІ писали, що Міністерство оборони Аргентини планує замінити два російських гелікоптери Мі-171Е на американські аналоги. В результаті російські машини можуть потрапити в Україну.

Також влітку впровідній газеті Аргентини LA NACION вийшла стаття "Яке рішення дозволить Аргентині зміцнити безпеку, заощадити кошти та припинити геноцид в Україні", у якій пояснюється, чому Україні потрібно передати всі доступні у світі літаки F-16.

Також після початку війни Росії в Україні росіяни почали скаржитись на прояви "русофобії" в Аргентині. Зазначалося, що росіян виселяють з квартир, дискримінують на роботі, змушують вагітних спати на підлозі в аеропорту та перевіряють документи, якщо чують російську мову.

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