Доставка СПГ в Аргентину була зупинена після того, як банк заблокував платіж. Трейдер Gunvor має довгостроковий контракт з російською компанією "Новатек".

Державна енергетична компанія Аргентини Enarsa в останній момент відмовилася прийняти партію зрідженого природного газу з Росії, покупку якої вона раніше погодила, що змусило танкер повернутися в море.

Міністр економіки країни Серхіо Масса заявив, що влада заблокувала доставку палива через санкції. Однак Аргентина не вводила санкції проти Росії, пише Bloomberg.

"Enarsa заблокувала доставку, тому що це порушує контракт, тому що це компанія, що знаходиться під санкціями", - сказав маса.

У свою чергу, трейдер Gunvor Group, який здійснював поставку російського газу, заявив, що відвантаження СПГ нібито було законним і прозорим.

"Угода відповідає всім чинним економічним санкціям, зокрема, Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Аргентина не вводила ніяких санкцій проти Росії", - йдеться в заяві Gunvor.

Згідно з даними відстеження суден Bloomberg, 25 червня судно Flex Artemis спочатку завантажило на французькому терміналі Montoir-de-Bretagne скраплений газ, отриманий від Ямал СПГ, очолюваного російською компанією "Новатек". Потім судно попрямувало до аргентинського СПГ-терміналу в Баїя-Бланка, підійшло до нього 14 липня, а 18 липня розвернулося, не доставивши вантаж.

Причина - відмова банку проводити платіж через санкції

Пізніше Bloomberg повідомив, що згідно із заявою аргентинської держкомпанії Enarsa, від партії російського скрапленого природного газу довелося відмовитися через проблеми з оплатою. Як зазначає видання, це викликає питання про життєздатність аналогічних поставок на тлі посилення контролю за їх походженням.

За словами президента Enarsa Агустіна Гереса, раніше виникла певна плутанина з приводу причини, по якій вантаж був відхилений. Він заявив, що Banco de la Nacion Argentina не прийме оплату за паливо через санкції, пов'язані з війною Росії проти України.

"Мадридська філія банку, яка займалася транзакцією, не оплачує операції з російськими посередниками", - сказав Герес.

Офіс банку в Мадриді підпадає під дію санкційного законодавства Європейського Союзу, зазначає Bloomberg.

Що відомо про цю угоду

Enarsa придбала партію СПГ на суму 38,55 млн доларів у трейдера Gunvor Group. Агустін Герес сказав, що Gunvor не уточнила, що цей товар був відправлений з Росії, проте сама торгова компанія заперечує це.

"Підтверджено документально, що контрагент був проінформований і знав про походження товару відповідно до договірних угод. Очевидно, що сталося непорозуміння, і ми працюємо з контрагентом над пошуком вирішення цього питання", - йдеться в заяві Gunvor.

Трейдер додав, що рішення мадридського відділення банку Banco de la Nacion Argentina заблокувати платіж "не має ніякого відношення до законності угоди або правовій політиці Аргентини щодо Росії". У Gunvor також зазначили, рішення повернути танкер із газом у море прийняли вони, щоб зменшити втрати.

Чим довше вантаж знаходиться на воді, тим більше ризик того, що частина його буде втрачена, оскільки паливо природним чином википає. Крім того, спотові ціни на СПГ впали з моменту покупки, що може створити додатковий ризик для Gunvor.

Компанія Gunvor має довгостроковий контракт на покупку СПГ у російського ПАТ "Новатек".

"Ситуація підкреслює складність і протиріччя, пов'язані із закупівлею СПГ в Росії, який багато країн продовжують імпортувати, навіть попри те, що вони забороняють ввезення в країну інших енергоносіїв. По всьому світу країни борються за це паливо, щоб зміцнити свою енергетичну безпеку, але питання оплати стає все більш складним", - зазначає Bloomberg.

Потреба Аргентини в газі

Цього року Аргентина закупила 44 спотових вантажа газу, щоб покрити свої зимові потреби. Але м'який сезон зими, яка зараз у Південній півкулі, сигналізує про те, що країна може зіткнутися з низьким попитом на тепло.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, цього року газ доставлявся з Екваторіальної Гвінеї, Нігерії, США і Тринідаду і Тобаго. Російський газ в останній раз доставлялися в Аргентину в 2018 і 2020 роках.

Санкції проти Росії - постачання газу

Як повідомляв УНІАН, вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року поставило перед Європою завдання зменшити свою залежність від поставок з Росії і шукати заміну газу через СПГ. Хоча ніяких санкцій проти російського СПГ введено не було, деякі європейські країни, такі як Велика Британія і країни Балтії, заборонили ввозити з РФ цей вид палива, а інші закликали не продовжувати контракти на поставку. Деякі азійські покупці також диверсифікують свою діяльність.

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