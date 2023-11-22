Зеленський закликав Мілея продовжити участь Аргентини в імплементації "формули миру".

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та запросив його здійснити візит до України.

Як повідомляє прес-служба президента України, Зеленський привітав співрозмовника з переконливою перемогою на виборах і подякував за його незмінну принципову позицію з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Я вдячний вам за те, що ви не намагалися балансувати між добром і злом та одразу рішуче заявили про свою підтримку України. Українці все це бачили. І ми вам дуже вдячні за це", – наголосив Зеленський.

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Також, президент України подякував Аргентині за гуманітарну допомогу нашій країні. Разом з тим, співрозмовники обговорили можливу співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні, притягнення агресора до відповідальності, а також повоєнну відбудову.

Зеленський запросив Хав’єра Мілея продовжити участь Аргентини в імплементації Формули миру, зокрема направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників.

Глава держави заявив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку відносин як з Аргентиною, так і з регіоном Південної Америки. Він запропонував співрозмовнику долучитися до підготовки саміту Україна – Латинська Америка. Зеленський також запросив Хав’єра Мілея відвідати нашу країну з візитом.

Вибори в Аргентині - головні новини

У неділю, 19 листопада, Аргентина обрала своїм новим президентом правого популіста Хав’єра Мілея - він набрав близько 56 відсотків голосів виборців проти 44% його суперника, міністра економіки Серхіо Масси.

Новий президент не підтримує ідею вступу країни до групи БРІКС. Він також заявив про плани розірвати зв'язки із "комуністичними" урядами Росії, Китаю та Бразилії.

Мілей також висловив підтримку Україні в її війні з Росією і сказав, що бачить США та Ізраїль головними партнерами Аргентини.

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