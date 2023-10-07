Водночас він закликав мешканців Гази покинути місто.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС.

Про це пише Haaretz. У суботній заяві для ЗМІ він наголосив, що ХАМАС розпочав "жорстоку і злу війну".

"Ми виграємо цю війну, але ціна буде високою. Те, що сталося сьогодні, раніше ніколи не бачили в Ізраїлі, і я подбаю про те, щоб це не повторилося. Весь уряд стоїть за цим рішенням. ЦАХАЛ негайно задіє всю свою міць, щоб знищити можливості ХАМАС. Ми забʼємо їх до смерті, ми помстимося їм за чорний день, який вони завдали державі Ізраїль та її громадянам. Ця війна займе час, вона буде важкою, попереду нас чекають важкі дні", – наголосив він.

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Водночас він закликав мешканців Гази "забратися геть зараз, тому що ми будемо діяти всюди з повною силою", повідомляє The Times of Israel.

Тим часом ізраїльська армія каже, що відновила контроль над більшістю південних громад. Як зазначає Haaretz, речник ізраїльських військових заявив, що армія відновила контроль над більшістю громад, що межують із Газою, куди проникли бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду.

До переліку входять Сдерот, Софа, Керем Шалом, Нірім, Назів Хатхара, Нір Оз, форпост Нахаль Оз, Хуліт, Нір Ам, Нір Іцхак, Беер-Шева, Сде Ємен, Маген і Урім.

Водночас Мережею ширяться відео, на яких видно перекидання військової техніки на південь Ізраїлю.

Напад ХАМАС на Ізраїль: що відомо

7 жовтня 2023 року бойовики угруповання ХАМАС атакували Ізраїль, завдавши по ньому масованого ракетного удару з Сектора Гази. Було випущено понад 2 тисячі ракет. Також бойовики прорвалися на територію кількох громад, що межують із Газою – є повідомлення про вбитих військових та мирних мешканців, багатьох людей бойовики взяли в заручники.

За офіційними даними, кількість загиблих у Ізраїлі сягнула 250 осіб, влада вважає, що це число буде зростати. Тим часом число поранених стрімко наближається до 1500 людей, майже 20 постраждалих у критичному стані.

Ввечері президент Зеленський повідомив, що є інформація про можливу загибель в Ізраїлі громадянки України – вона зараз перевіряється. Також шукають ще двох українців.

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