Ще двох громадян України розшукують, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі з’ясовується доля трьох громадян України в Ізраїлі. Про це він сказав у своєму відеозверненні, коментуючи терористичний напад на Ізраїль.

"Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що сьогодні від ранку підтримується постійний звʼязок з українськими дипломатами, з розвідкою. Через загрозу українським громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України.

"Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось", - закликав Зеленський.

Український президент наголосив, що сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю - кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей.

"Коли відбувається такий удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарні. Ми в Україні особливо сприймаємо те, що сталося. Тисячі ракет у небі Ізраїлю… Люди, убиті просто на вулицях… Розстріляні машини із цивільними… Знущання із заручників… Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл. Наша позиція абсолютно чітка: у будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати", - підкреслив Зеленський.

За його словами, сьогоднішній терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, і весь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки.

"Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. І дуже важливо, щоб увесь світ обʼєднано та принципово реагував на терор", - підкреслив президент.

Напад ХАМАС на Ізраїль - що повідомлялося

Вранці, 7 жовтня, палестинське ісламістське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль.

Бойовики з сектора Гази здійснили масований ракетний удар по території Ізраїлю, а також просунулися вглиб країни на десятки кілометрів, захопивши території та цивільних заручників. Тривають бої у низці населених пукнтів. Ракетні удари ХАМАСу продовжились і увечері.

Ізраїль у відповідь розпочав операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС і завдає ударів у відповідь по сектору Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна перебуває у стані війни.

Про свою підтримку ХАМАСу офіційно повідомили представники Ірану. Провину за ситуацію на Ізраїль поклали також Саудівська Аравія і Катар.

Раніше у МЗС України зазначили, що серед постраждалих в Ізраїлі, попередньо, українців немає. У свою чергу, президент Володимир Зеленський засудив атаку на Ізраїль і підкреслив, що право цієї країни на захист не підлягає сумніву. За його словами, Україна вірить, що порядок буде відновлений і терористи будуть знищені.

США засудили напад ХАМАС і її союзників на Ізраїль і висловили солідарність з владою і народом країни. Президент Джо Байден запевнив, що повністю підтримує право Ізраїлю на самооборону.

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