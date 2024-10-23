'Похмура реальність': війська КНДР можуть стати гарматним м'ясом для Росії, - BI

Крім того, існує ризик дезертирства з боку північнокорейських військових. За даними деяких джерел, ці процеси вже розпочалися.

Повідомлення про те, що Північна Корея готує війська для участі у війні в Україні, "викликали занепокоєння щодо можливої ескалації конфлікту". Експерти відзначають, що цей крок може свідчити про поглиблення відносин Пхеньяна з Москвою, хоча північнокорейські солдати можуть виявитися "просто гарматним м'ясом", пише Business Insider.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що російські кораблі вже переправили близько 1500 північнокорейських військових, і після навчання їх планують відправити на фронт в Україні. Крім того, південнокорейські ЗМІ інформують про підготовку до 12 000 північнокорейських солдатів для участі у війні.

Щоб підтвердити свої заяви, південнокорейська розвідка опублікувала супутникові знімки, які, ймовірно, показують транспортування військ. У відповідь на ці дії Південна Корея вимагала виведення північнокорейських військ із зони конфлікту.

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Керівництво КНДР спростувало ці повідомлення, однак експерти, зокрема експерт з оборони Північної Кореї в Центрі міжнародних і стратегічних досліджень Джозеф С. Бермудес, відзначають, що якщо ця інформація підтвердиться, переміщення військ "є драматичним кроком у зовнішніх відносинах Північної Кореї". Він також наголосив, що це може свідчити про те, що "система набору та навчання в Росії переживає величезну напругу".

Незважаючи на історичні зв'язки між двома країнами, інтеграція північнокорейських солдатів у російські бойові операції може спричинити логістичні та мовні труднощі, оскільки більшість північнокорейців не володіють російською мовою. Крім того, у російській армії існує "значний рівень расизму", що може вплинути на статус північнокорейських військових у російській ієрархії.

Експерти також попереджають, що ці війська можуть стати "витратним матеріалом" у жорстокій військовій структурі Росії. За словами Едварда Хоуелла з Оксфордського університету, "північнокорейські війська, швидше за все, будуть просто гарматним м'ясом для Росії":

"Похмура реальність полягає в тому, що північнокорейські війська, швидше за все, будуть просто гарматним м’ясом для Росії".

Існують також ризики дезертирства, що вже сталося з частиною північнокорейських солдатів, за даними деяких джерел.

Ця співпраця між Росією та Північною Кореєю, як зазначає Бермудес, свідчить, що їхні відносини "набагато тісніші та небезпечніші, ніж ми хочемо". Хоча багато хто вважає це партнерство відчайдушною домовленістю, у короткостроковій перспективі воно вигідне обом сторонам. Пхеньян отримує економічну та військову підтримку, а Росія - необхідні ресурси для продовження війни в Україні.

Військові КНДР на війні РФ проти України

Північна Корея відправила в Росію 12 000 солдатів, зокрема елітні підрозділи спеціальних операцій. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що, як очікується, перші військові КНДР прибудуть до Курської області Росії вже завтра, 23 жовтня 2024 року. Скільки їх буде та як вони будуть оснащені, наразі невідомо.

Раніше у ЗМІ писали, що Північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. У жовтні до РФ також прибули пілоти-винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками. Вони могли приїхати на тренування, але не виключено, що РФ залучить їх до війни.

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