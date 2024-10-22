Росія стане першим місцем дислокації бойових пілотів Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі.

Північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. До РФ також прибули пілоти-винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками, пише Newsweek із посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Чиновник з уряду Південної Кореї заявив, що минулого місяця Пхеньян відправив пілотів-винищувачів до Владивостока на Далекому Сході Росії. Сталося це напередодні першого розгортання північнокорейських сухопутних військ 8 жовтня.

"Це може бути пов'язано з тренуваннями на російських бойових літаках, що постачаються до Північної Кореї. Але не виключено, що Росія, яка постраждала від нестачі пілотів під час російсько-української війни, звернулася за допомогою до Північної Кореї", – йдеться в матеріалі.

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Зазначається, що Росія стане першим місцем дислокації бойових пілотів Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі. Пілоти з КНДР також діяли в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.

Видання Newsweek звернулося до посольства Північної Кореї в Китаї по коментар.

КНДР допомагає РФ у війні проти України

Південнокорейська розвідка раніше заявляла, що КНДР відправила до Росії тисячі своїх військових, а також представників елітного підрозділу. Оглядач BILD Петер Тіде називає їх "бойовими рабами", оскільки вони виховувалися в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу.

Через допомогу Пхеньяна Москві Південна Корея може вперше відправити Україні наступальну зброю. До цього країна надавала Києву лише економічну та гуманітарну допомогу, а експорт зброї країнам, що воюють, Республіка Корея не здійснює.

Також Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти Північної Кореї та Росії через поглиблення військової співпраці та закликала КНДР негайно вивести свої війська з Росії.

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