Війська КНДР на фронті: у Москви і Пхеньяна можуть з'явитись проблеми, - Bloomberg

Якщо втрати серед військового контингенту КНДР будуть значними, існує ймовірність суспільного невдоволення.

Росія та КНДР настільки зблизилися, що Кім Чен Ин відправив свої війська для участі у війні проти України. Втім, у Москви і Пхеньяна можуть з'явитись проблеми, пише Bloomberg.

Жоден північнокорейський лідер раніше не стикався з ситуацією, коли військові сили країни зазнавали значних втрат, беручи участь у закордонному конфлікті. Один із ключових принципів політики Північної Кореї – пріоритетність збройних сил, які впливають практично на всі аспекти суспільного життя. Якщо кількість загиблих або поранених північнокорейських солдатів в Україні зросте, Кім Чен Ин може зіткнутися з серйозними викликами з боку військових, які є основою його влади. Крім того, це може викликати невдоволення серед населення, де багато хто має тісні зв'язки з армією.

Залучення північнокорейських військ до конфлікту в Україні може стати проблемою і для Росії, оскільки це потенційно призведе до втручання Південної Кореї. Такий розвиток подій, ймовірно, посилить тиск на президента Південної Кореї Юн Сок Йола з боку США та союзників по НАТО щодо перегляду політики, яка забороняє Сеулу надавати летальну допомогу країнам, що перебувають у стані війни. Південна Корея має значні запаси зброї та боєприпасів, яких потребує Україна для захисту від російської агресії, зокрема, мільйони артилерійських снарядів.

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Військові КНДР на війні РФ проти України

Північна Корея відправила в Росію 12 000 солдатів, зокрема елітні підрозділи спеціальних операцій. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що, як очікується, перші військові КНДР прибудуть до Курської області Росії вже завтра, 23 жовтня 2024 року. Скільки їх буде та як вони будуть оснащені, наразі невідомо.

Раніше у ЗМІ писали, що Північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. У жовтні до РФ також прибули пілоти-винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками. Вони могли приїхати на тренування, але не виключено, що РФ залучить їх до війни.

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