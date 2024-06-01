Такі заяви пролунали через ймовірну загрозу з боку Росії.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала мобілізувати 900 тисяч резервістів у Німеччині через загрозу з боку РФ, пише Der Spiegel.

"Путін готує свій народ до війни і налаштовує його проти Заходу. Тому ми повинні стати здатними до оборони якомога швидше. Росія лише виробляє зброю. Друкуються шкільні підручники, які зображують Німеччину як агресора. Дітей молодших класів навчають поводитися зі зброєю. Все це лякає", - попередила політик.

За її словами, спочатку цю кількість резервістів потрібно зареєструвати, адже Бундесвер досі не реєстрував солдатів, які пішли у відставку, впродовж десятиліть.

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"Якби ми могли завербувати хоча б половину з них як резервістів з їхніми відповідними знаннями, це було б неймовірним надбанням", - пояснила Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

У виданні нагадали, що кілька тижнів тому очільник Асоціації резервістів Патрік Сенсбург також пропонував систематично реєструвати стан здоров'я і готовність усіх колишніх військовослужбовців збройних сил Німеччини, аби планувати їхню участь у національній безпеці, обороні країни та НАТО. Крім того, таким чином вони можуть поступово повертатися до військової практики.

Підготовка західних країн до можливої війни з РФ

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що може бути готовим до обговорення про використання французьких ядерних боєголовок, аби захистити Європу від Росії.

"Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, стрільбу на великі відстані, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі", - сказав він.

Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс наголосив, що нейтральні країни повинні приєднатися до НАТО, якщо хочуть бути захищеними від можливих загроз.

"Я буду виступати за те, щоб до НАТО вступили усі ті, хто користується захистом Альянсу. Деякі європейські країни ефективно користуються захистом НАТО, вони насолоджуються перевагами свободи, але не приєднуються до колективного стримування континенту", - заявив він, натякаючи на загрозу, яку становить Росія.

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