Зокрема йдеться про такі країни, як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що нейтральні країни, які не є членами НАТО, проте користуються його "парасолькою захисту", мають приєднатися до військового альянсу. Про це він сказав під час своєї примови у Лондоні, передає Politico.

Шаппс не став прямо вказувати на такі європейські країни, як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія, які не є членами НАТО та мають позицію нейтралітету. Проте він чітко дав зрозуміти, що Велика Британія лобіюватиме вступ до блоку більшої кількості країн.

"Я буду виступати за те, щоб до НАТО вступили усі ті, хто користується захистом Альянсу. Деякі європейські країни ефективно користуються захистом НАТО, вони насолоджуються перевагами свободи, але не приєднуються до колективного стримування континенту", - наголосив міністр, маючи на увазі загрозу, яку становить РФ. Відео дня

"Проте, коли вовк знаходиться біля задніх дверей європейської безпеки, не повинно бути місця для нейтралітету", - додав Шаппс.

У Politico зауважили, що повномасштабна війна РФ в Україні викликала дискусії в деяких нейтральних європейських країнах про те, чи варто обдумати давню політику та приєднатися до НАТО. Відомо, що Фінляндія та Швеція протягом останніх двох років все ж приєдналися до альянсу.

"Коментарі Шаппса з'явилися в той час, коли він закликав існуючих членів НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5 відсотків ВВП. Поточна мета Альянсу - витрачати на оборону щонайменше 2 відсотки ВВП, чого дотримуються близько двох третин з 32 членів НАТО. Нещодавно Британія пообіцяла досягти 2,5% до кінця десятиліття, і Шаппс пообіцяв наполягати на цьому питанні на ювілейному саміті НАТО, присвяченому 75-річчю Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні в липні", - нагадали журналісти.

Загроза з боку РФ для країн НАТО - останні новини

Раніше генерал-майор Джеймс Мартін припустив, що Велика Британія, ймовірно, не готова повністю до повномасштабної війни. Він наголосив, що британська армія намагається "повернутися в потрібне русло" після багатьох років зосередження уваги на боротьбі з повстанцями.

"В умовах війни в Україні та загрози від Росії для решти Європи армія переключила свою увагу на готовність до війни, й цього тижня тисячі британських військовослужбовців перебували в західній Польщі в рамках найбільших військових навчань НАТО з часів холодної війни", - написали у The Telegraph.

Також аналітики Politico вважають, що ядерні парасольки Британії та Франції не зможуть захистити Європу від Росії. Якщо Росія застосує власну ядерну зброю проти, до прикладу, країн Балтії, то, на думку експертів, Британія не завдасть удару у відповідь, адже так вона потім не зможе себе захистити.

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