Останнім часом Макрон висловлює все більш рішучу позицію щодо РФ.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий до обговорення про використання французьких ядерних боєголовок як частину "надійної європейської оборони" від загроз з боку РФ. Про це пише Politico.

"Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, стрільбу на великі відстані, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі", - зазначив Макрон в інтерв'ю регіональним ЗМІ пресгрупи "The Ebra".

У виданні нагадали, що Франція, яка має близько 300 ядерних боєголовок, є єдиною ядерною державою в ЄС.

Відео дня

Politico наголошує, що президент Франції останнім часом займає все більш жорстку позицію щодо РФ через те, що країна розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас вже не вперше Макрон заявляє про те, що він пропонує використовувати ядерну зброю Франції для оборони Європейського Союзу.

Вперше він про це обмовився у 2020 році, коли закликав до "стратегічного діалогу" щодо "ролі ядерного стримування Франції у колективній безпеці Європи". Таким чином він намагався розпочати обговорення з цього питання з Німеччиною, яка розмістила на своїй території американську ядерну зброю. Пізніше у Франції повторили цю позицію у 2022 році.

Наразі Німеччина не відреагувала на пропозицію Еммануеля Макрона. Проте в січні лідер правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) і член баварської партії ХСС Манфред Вебер заявив в інтерв'ю Politico, що Європа має "прийняти пропозицію Макрона" через створення "європейського виміру ядерної оборони як довгострокової мети".

Розміщення ядерної зброї в країнах Європи

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю, якщо це буде потрібно. Він наголосив, що вже говорив про це зі США.

"Я не приховую, що коли мене про це запитували, я заявляв про нашу готовність. Росія все більше мілітаризує район Кенігсберга. Нещодавно вона перемістила свою ядерну зброю до Білорусі. Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках ядерного обміну і на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми готові до цього", - запевнив Дуда.

Відомо, що РФ перемістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі, ближче до країн-членів НАТО. Таким чином російський диктатор Володимир Путін погрожує ширшою військовою конфронтацією з Альянсом через підтримку України.

Вас також можуть зацікавити новини: