Вплив застереження Путіна проти прямого втручання Заходу у війну виявився сильнішим у Берліні, ніж у Парижі, зазначає один з топ-політиків ФРН.

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн похвалила президента Франції Еммануеля Макрона за його зусилля на підтримку України.

Як повідомляє ntv, Штрак-Циммерманн назвала своєрідним "гальмом" цих зусиль канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Коментуючи заяву Макрона про ймовірність введення в Україну сухопутних військ країн НАТО, політик сказала: "Німеччина, безумовно, не зобов'язана поділяти цю оцінку, але вражає те, що Макрон є рушійною силою. Канцлер – гальмо".

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Штрак-Циммерманн наголосила, що вплив застереження Путіна проти прямого втручання Заходу у війну виявився сильнішим у Берліні, ніж у Парижі.

Макрон про "введення" військ країн НАТО в Україну

Напередодні увечері президент Франції Еммануель Макрон виступив із публічною заявою, в якій розповів про обговорення ідеї надіслати західні війська в Україну. Це питання піднімали на саміті щодо України в Парижі. За його словами, таку можливість не можна відкидати, хоча згоди наразі немає.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уточнив, що результатом дискусії про відправку військ в Україну стала згода дотримуватися раніше досягнутої домовленості – що європейські країни не відправлятимуть свої армії в Україну.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков зауважив, що поява в Україні солдатів західних країн означатиме пряме зіткнення Росії з НАТО.

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