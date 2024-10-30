Зеленський зазначив, що Путін випробовує Захід і тепер невідомо, як багато може прибути солдатів з КНДР або навіть з Ірану.

Реакція світу на посилення загарбницької армії Російської Федерації військами з Північної Кореї недостатня. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

За словами Зеленського, деякі партнери дуже скептичні щодо присутності солдат з Північної Кореї на фронті, але Україна має справжню проблему, бо тепер проти нас воює не лише Росія.

Глава держави підтвердив, що солдати з КНДР вже перебувають на території РФ і готуються до бою. Йдеться про 3 тис. солдатів з офіцерами та генералами. "Ми не чекаємо. Ми розуміємо, що будуть ще додаткові тисячі. Вони в дорозі", - додав Зеленський.

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Президент зазначив, що за даними української розвідки, до РФ має приїхати близько 12 тис. північнокорейських солдат і вони будуть воювати на фронті проти України. За його словами, це небезпечна ситуація.

"Я мав розмови з прем'єр-міністрами країн Північної Європи. Я сказав їм, що вважаю, що голос США, голос НАТО, голос західних лідерів, голос Глобального Півдня і Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни", - наголосив Зеленський.

На його переконання, ситуація виглядає так, як це було з початком російської окупації Криму, бо тоді на Заході панувала тиша і ніхто не хотів реагувати.

"Путін, одного разу спробувавши з Кримом, зрозумів, що може продовжувати. І він спробував із Донбасом і досяг успіху. Донбас був окупований", - сказав Зеленський і додав, що після восьми років окупації двох частин України російський диктатор розпочав повномаштабну війну проти України.

Зеленський переконаний, що у зв'язку з розміщенням солдатів з Північної Кореї потрібна дуже дієва реакція світу.

"Досі ми чули деяку реакцію, але вона недостатньо сильна", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що саме через це Путін випробовує Захід і тепер невідомо, як багато може прибути солдатів з КНДР або навіть з Ірану.

Водночас, як сказав Зеленський, коли Україна порушує тему далекобійних ударів по військовим цілям на території РФ, то деякі країни кажуть про "перетин червоних ліній", і що дозвіл на далекобійні удари західною зброєю нібито призведе до ескалації з боку Росії.

"Вибачте, я думаю, що північнокорейські солдати - це і є ескалація. Не з нашого боку, а з боку Росії. І ми не маємо змоги зупинити, зокрема, північнокорейських солдатів, поки вони перебувають на території Росії. Це означає, що ми можемо захищати нашу землю тільки тоді, коли вони руйнуватимуть нашу землю, коли вони вже на нашій землі, коли вони окупували нашу землю, коли вони вже вбили наших дітей або намагаються це зробити", - наголосив Зеленський.

Військові КНДР у РФ

Україна перебуває стані підвищеної готовності в очікуванні можливого вступу військ КНДР у війну вже цього тижня. Це стане першим випадком втручання армії іншої країни у цю війну. Високопоставлені представники української розвідки розповіли виданню Financial Times, що близько 3 тис північнокорейських військовослужбовців були перевезені до Курської області РФ. У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону.

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