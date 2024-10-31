Прогнозується, що військові з Північної Кореї носитимуть російську форму, поділився постійний представник України при ООН.

Влада КНДР відправила в Росію тисячі військових, які проходять навчання на п'яти полігонах Східного військового округу Збройних сил РФ, і до складу контингенту входять, зокрема, три генерали з північнокорейського генштабу - начальник головного оперативного управління генерал-майор Шин Гем Чхоль, заступник начальника - начальник розвідувального управління Лі Чхан Хо та заступник начальника з операцій спеціального призначення генерал-полковник Кім Йонг Бок.

Такою інформацією поділився постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, повідомив кореспондент "Укрінформу". За його словами, на російських полігонах готують до 12 тисяч військових з Північної Кореї.

Дипломат додав, що пізніше з північнокорейських солдатів планують сформувати щонайменше п’ять частин чи з'єднань чисельністю від 2 до 3 тисяч осіб кожне.

Відео дня

За словами Кислиці, один такий підрозділ прирівнюється до мотострілецького полку:

"Прогнозується, що військовослужбовці КНДР носитимуть російську форму і будуть забезпечені російськими документами, які посвідчують особу".

У центрі уваги Північна Корея - новини про війну, які варто знати

Раніше Сергій Кислиця сказав, що північнокорейські військові можуть почати брати участь проти українських Сил оборони вже у листопаді.

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя стверджував, що інформація про перекидання на російську територію солдатів з Північної Кореї нібито є "дезінформацією", яка спрямована на те, щоб "виправдати рішення НАТО направити свої війська" на українську землю.

Перекидання військових з КНДР у Росію підтвердили розвідки низки країн, у тому числі й України. За словами президента США Джо Байдена, виряджання північнокорейських військових у РФ - небезпечна подія.

Вас також можуть зацікавити новини: