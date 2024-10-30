США та партнери обговорюють варіанти відповіді на залучення Росією північнокорейських військових.

Російському диктаторові Володимиру Путіну не вдасться отримати перемогу у війні в Україні, навіть за допомогою солдатів з КНДР. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу, зазначивши, що США та партнери обговорюють варіанти відповіді на залучення Росією північнокорейських військових.

"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї", - підкреслив глава Пентагону.

При цьому Остін не вказав, які конкретно кроки здійснюють США для реагування на відправку північнокорейських військ у Росію. Також він зазначив, що поки не може конкретно сказати, чи будуть вони залучені у бойових діях, однак вкотре висловив "велике занепокоєння" цим фактом.

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"Але якщо вони будуть залучені, то це викликає велике занепокоєння. І тому ми дуже стурбовані тим, що вони збираються використовувати ці війська в бойових діях", - сказав він.

Він зазначив, що КНДР відправила близько 10 000 солдатів для тренувань у Росії, і РФ оснащує цих військових одягом та зброєю своєї армії.

"Росія підписала резолюції Ради Безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї. Звичайно, ми знаємо, що Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану", - сказав Остін.

Солдати КНДР в Україні

Журналісти Financial Times відзначали, що росіяни перекинули в Курську область до 3000 північнокорейських солдатів. За даними видання, вони розташовані в 50-кілометровій зоні від кордону з Україною.

Водночас військовий експерт Роман Світан зазначає, що наразі Росія не здатна перевести в Курську область велику кількість північнокорейських солдатів. За його словами, про тисячі точно не йдеться, максимум - це кілька бригад, які ще місяць будуть перенавчатися на полігонах в Росії.

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