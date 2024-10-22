Дипломат припустив, що КНДР згодом стане "активним учасником" війни Росії проти України.

Росія може "заплатити" ядерними технологіями Північній Кореї за участь її військових у війні проти України, заявив у Раді Безпеки ООН постійний представник Південної Кореї Джонкук Хванг, повідомляє Укрінформ.

"За участь своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю", - сказав Хванг.

Дипломат припустив, що КНДР згодом стане "активним учасником" війни Росії проти України. Він закликав Росію негайно вивести усі свої війська з України й нагадав, що тривалий мир в країні можливий лише відповідно до Статуту ООН й міжнародного права.

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Війна в Україні - роль КНДР

КНДР відправить на допомогу російській окупаційній армії 12 тисяч своїх військовослужбовців. Як пишуть ЗМІ, тепер Сеул розглядає можливість відправки в Україну офіцерів розвідки та експертів з тактики Північної Кореї.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні РФ проти України. Очікується, що Російська Федерація відправить військових з Північної Кореї на поле бою у Курську область.

Повідомлення про те, що тисячі північнокорейських солдатів можуть невдовзі приєднатися до Росії для участі у війні в Україні, знову активізували обговорення можливого розгортання європейських військ для підтримки Києва, пише Politico.

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