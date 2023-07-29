Російські солдати 66 тижнів поспіль вирішили "затриматися" на білоруських полігонах.

Армія РФ знову вирішила "затриматися" на полігонах в Білорусі й продовжила графік відповідних навчань з 31 липня мінімум до 6 серпня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram. За даними аналітиків, новий розклад передбачає, що 29 і 30 липня всі полігони, крім "Доманово" і "Осиповицький", будуть на вихідних.

Від 31 липня навчання триватимуть відповідно до таких дат:

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227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 05.08;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 04.08;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 05.08;

Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 06.08;

212-й авіаційний полігон" Німан " (Новогрудський район) до 04.08;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановицький район) до 04.08;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 06.08;

Полігон "Лепельський" 19 омбр (Лепельський район) до 05.08;

Відповідний графік навчань продовжують 66 тижнів поспіль від 29 квітня 2022 року, коли армія РФ вперше оголосила про спільні тренування.

Гаюн уточнив, скільки війська РФ можуть пробути в Білорусі

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України в лютому 2023 року фіксувало, що на полігонах Білорусі знаходиться військовий контингент мінімум в 9 тисяч солдатів РФ.

У травні моніторингова група "Беларускі Гаюн" уточнила, ймовірно, Росія продовжуватиме навчання в Республіці протягом усього 2023 року. На користь цього свідчили дані про держзакупівлі послуг з вивезення сміття на полігонах, які потрапили в розпорядження аналітиків.

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