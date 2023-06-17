Вперше війська РФ зайшли на білоруські полігони 29 квітня 2022 року. З цієї дати загальний термін продовження навчань склав 60 тижнів.

Навчання армії РФ на полігонах Білорусі продовжено мінімум до 25 червня. Це стосується відразу 8 локацій, на яких росіяни розгорнули свої тренування.

Про новий графік проведення навчань інформує моніторингова група Беларускі Гаюн. Там уточнюють, що раніше деякі полігони пішли на вихідні в дні 17-18 червня.

Проте вже з понеділка наступного тижня навчання триватимуть орієнтовно до 25 червня. Графік складений таким чином:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 24.06;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 23.06;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 24.06;

полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 25.06;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 25.06;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановицький район) до 25.06;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 25.06;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 25.06;

Зазначається, що вперше війська РФ зайшли на білоруські полігони 29 квітня 2022 року. На даний момент загальний термін продовження навчань склав 60 тижнів.

При цьому моніторингова група вважає, що війська Білорусі, попри на вдосконалення навичок, не володіють реальним бойовим досвідом, щоб вести наступальні дії.

Окупанти "затримаються" в Білорусі мінімум до кінця 2023 року

Нагадаємо, що раніше "Гаюни" відзначали, що російські війська, ймовірно, не покинуть територію Білорусі до кінця 2023 року.

Про це моніторингова група повідомила, з посиланням на дані про держзакупівлю послуг з вивезення сміття в тих місцях, де розгорнули свої навчання ЗС РФ.

Також там спрогнозували, що загроза ракетного удару з території РБ по Україні збережеться мінімум до середини поточного літа.

Вас також можуть зацікавити новини: