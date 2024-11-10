'Залишилося 38 днів': син Трампа заявив, що Україна втратить допомогу США

Ймовірно, він мав на увазі дату, коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.

Син обраного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський "втратить допомогу" вже через місяць.

Про це син Трампа заявив в Instagram, опублікувавши чорно-білий мем, на якому очільника України сиплються долари. Трамп-молодший написав:

"У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги".

Син Трампа, ймовірно, мав на увазі дату, коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня.

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"Мирний план" Трампа щодо України

Дональд Трамп до обрання президентом США не раз стверджував, що зможе за один день покласти край війні в Україні, однак не уточнював, як саме. Обраний віцепрезидентом республіканець Джей Ді Венс пропонував піти на кроки, яких, за відомостями журналістів, прагне Володимир Путін - дозволити РФ зберегти окуповані землі України та гарантувати, що українська держава не вступить до НАТО. Трамп і Ді Венс офіційно вступлять на посади 20 січня 2025 року.

Відставний адмірал військово-морських сил США, ексверховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс прогнозував, що російсько-українська війна під тиском Трампа може закінчитися переговорами, унаслідок яких Путіну "світить" шматок уже окупованої території України.

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