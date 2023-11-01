У США стурбовані активністю різних угруповань.

Терористична атака ХАМАС на Ізраїль, в результаті якої загинуло близько 1400 осіб, в основному мирних жителів, і поклала старт війні, яка триває вже кілька тижнів, сколихнула світову терористичну ситуацію і вдихнула нове життя в різні угруповання.

Видання "Голос Америки" пише, що терористичні угруповання, включаючи Аль-Каїду і Ісламську державу, використовують теракт, пов'язані з ним образи і реакцію Ізраїлю для збільшення їх чисельність і, можливо, підготовки нападу на США.

Директор ФБР Крістофер Врей, міністр національної безпеки Алехандро Майоркас і директор Національного контртерористичного центру (NCTC) Крістін Абізаїд поділилися цією оцінкою, попередивши, що напад ХАМАС на Ізраїль дає іноземним терористичним угрупованням відчуття нового життя в той час, коли загроза, здавалося б, слабшає.

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"Триваюча війна на Близькому Сході підняла загрозу нападу на США на новий рівень", - заявив представник ФБР Рей.

За нашими оцінками, дії ХАМАС і його союзників стануть джерелом натхнення, як створення ІДІЛом так званого "халіфату", - сказав Врей. "Лише за останні кілька тижнів багато іноземних терористичних організацій закликали до нападів на американців та Захід".

При цьому чиновник вказав, що "Аль-Каїда" "виступила з конкретним закликом напасти на США вперше за останні п'ять років"

Абізаїд з NCTC попередила законодавців, що атака ХАМАС в даний час використовується "для передачі повідомлень і пропаганди" різними терористичними організаціями.

"Ми бачили це від філій "Аль-Каїди", майже від кожного з них. Ми також бачимо це з боку ІДІЛ, яка ідеологічно не пов'язана з такими угрупованнями, як ХАМАС, але тим не менше використовує цей конфлікт у своїх інтересах", - сказала вона. "Вони прагнуть використати цей момент для мобілізації прихильників та організації нових атак".

Екстремісти побачили можливість

Урей і Абізаїд попередили, що атакою ХАМАС користуються і екстремістські угруповання, не пов'язані з Близьким Сходом, але бачать в цьому шанс для досягнення своїх власних цілей, а також загрожують атаками проти інтересів США, Ізраїлю та євреїв по всьому світу.

"Те, як буде розвиватися цей конфлікт в найближчі дні, тижні і місяці, і те, якою мірою він буде сприяти оновленню терористичних угруповань по всьому світу", - сказала Абізаід.

Тільки минулого тижня Міністерство внутрішньої безпеки випустило попередження про різке зростання загроз для єврейської, арабської та мусульманської громад у США. Інциденти варіювалися від погроз вибуху до ножового поранення шестирічного американського хлопчика палестинського походження в штаті Іллінойс.

В даний час американські чиновники підкреслюють, що найбільша небезпека все ще виникає від окремих осіб або невеликих груп, що підживлюють пропаганду, та які потім можуть швидко перейти до насильства.

І хоча МНБ, ФБР і NCTC поки не бачать ознак того, що будь-які створені групи замишляють теракти на території США, вони не виключають такої можливості.

"Крім загрози "домашнього" насильницького екстремізму, ми не скидаємо з рахунків можливість того, що ХАМАС або інша іноземна терористична організація може використовувати поточний конфлікт для здійснення терактів на нашій території", - заявив представник ФБР Рей. "Ми продовжуємо ретельно вивчати нашу розвідку, щоб оцінити можливу еволюцію загрози".

Він додав, що бюро веде численні розслідування щодо осіб, пов'язаних з ХАМАС та іншими угрупованнями.

США стежать за Іраном

Серйозні підозри викликає і один з ключових спонсорів ХАМАСу - Іран, який деякі американські чиновники називають "дитиною з плаката", що спонсорує тероризм.

Американські офіційні особи раніше звинувачували Іран в зухвалих, на їхню думку, змовах, спрямованих проти дисидентів і вбивстві колишнього радника з національної безпеки США посла Джона Болтона.

Однак після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня змови Тегерана в США, схоже, вщухли.

"На даний момент у мене немає ніяких ознак іранської загрози всередині США, які могли б викликати занепокоєння", - заявила Абізаід з NCTC.

Однак на Близькому Сході і в інших регіонах Іран став діяти сміливіше, сказала вона, звернувши увагу на неодноразові напади підтримуваних Іраном воєнізованих формувань на американські війська

"За нашими оцінками, Іран, "Хезболла" і пов'язані з ними проксі угруповання намагаються вивіряти свою активність, уникаючи дій, які могли б відкрити узгоджений другий фронт проти США або Ізраїлю, і воднчас несучи втрати в розпал поточного конфлікту", - сказала Абізаід. "Це дуже тонка грань. Їх дії чреваті прорахунками".

І навіть у США підхід Ірану може швидко змінитися.

"Іран має значний ескалаційний потенціал", - попередила Абізаїд.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, в результаті чого понад 1400 ізраїльтян та громадян інших держав загинули, понад 5000 отримали поранення, а ще десятки людей опинилися в полоні. У відповідь Ізраїль почав операцію зі знищення інфраструктури ХАМАС в Секторі Гази.

При цьому Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що ХАМАС використовують громадян, які живуть у Секторі Гази, як живий щит, що призводить до жертв серед цивільного населення.

У свою чергу МЗС України підтвердило загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклим безвісти. У Секторі Гази - чотири загиблих, серед яких троє дітей, а також шість поранених.

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