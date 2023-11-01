Влада Єгипту дозволила виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах".

Міністерство закордонних справ України розпочинає підготовчий процес з евакуації понад 350 українців з Сектору Гази через територію Єгипту. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

"На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах" МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців", - повідомив Ніколенко.

Зокрема, як зазначив речник, по-перше, актуалізовано список бажаючих виїхати. "Наразі їх 358 людей. Це — переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв‘язок", - підкреслив Ніколенко.

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Також, по-друге, надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. "Очікуємо погодження", - додав дипломат.

Крім того, за його словами, по-третє, підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїздних документів. По-четверте, заброньовано необхідний транспорт.

І по-п'яте, сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги нашим громадянам на місці.

"Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства", - повідомив Ніколенко.

У зв'язку з цим, дипломати працюють, аби якнайшвидше вивезти українців. "Питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби", - додав речник.

Українці в Ізраїлі

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня стався терористичний напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль, внаслідок якого понад 1400 ізраїльтян та громадян інших держав загинули, понад 5000 поранено.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію зі знищення інфраструктури ХАМАС у Секторі Газа.

Як повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, терористи ХАМАС використовують громадян, які живуть в Секторі Гази, а там живе близько 2 млн осіб, в якості живого щита, що призводить до жертв серед цивільного населення в Секторі Гази. Посол додав, що відповідальність за те, що відбувається, повністю лежить на плечах терористичної організації ХАМАС.

МЗС України підтвердило загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази - чотири загиблих, серед яких троє дітей, а також шість поранених.

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