Міхаель Бродський зазначив, що зараз відбуваються повітряні атаки на інфраструктуру бойовиків в Секторі Гази.

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня став безпрецедентним. Армія країни вже знищила більшу частину терористів, які прорвалися з Сектора Гази, а тепер знищує "інфраструктуру" бойовиків, але наземна операція не виключається.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський зазначив, що його країна має справу з терористами, які "втратили будь-яку людську подобу, не мають ніяких моральних обмежень". Він вказав, що Єрусалим повинен брати це до уваги, проводячи військову операцію.

"Те, що відбувається зараз: практично всі терористи, які проникли на територію Ізраїлю, знищені і зараз починається наступний етап оголошеної операції зі знищення інфраструктури терору в Секторі Гази. Зараз відбуваються повітряні атаки на інфраструктуру терору в Секторі Гази, але згодом не можна виключити і наземну операцію", - заявив дипломат в інтерв'ю РБК-Україна.

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При цьому він зазначив, що нинішня війна порівнянна з війною Судного дня або "11 вересня" в США.

"Я не можу сказати, що це одна і та ж війна з тим, що відбувається на Україні. Ізраїль вже 75 років веде війну за своє існування", - підсумував Бродський.

Наземна операція Ізраїлю - що відомо

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав повністю заблокувати Сектор Газу, після кривавого нападу бойовиків 7 жовтня.

У свою чергу лідер ізраїльської опозиції і колишній виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Яїр Лапід заявив, що наземне вторгнення в Газу "не виключено". Після чого Армія оборони Ізраїлю подвоїла інтенсивність ударів по Сектору газу.

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