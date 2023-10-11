Він заявив, що ЗСУ продовжують просуватися вперед, хоча і повільніше, ніж очікувалося.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість тим, що у зв'язку з останніми подіями увага міжнародної спільноти може "відвернутися" від України. Про це він сказав в інтерв'ю каналу France 2.

"Якщо міжнародна увага так чи інакше відвернеться від України, будуть наслідки", - попередив український президент.

Він також підкреслив важливість продовження міжнародної підтримки України, зокрема від США.

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"Я сподіваюся, що американська підтримка України продовжиться. Це підтримка Джо Байдена, Конгресу та обох партій Демократичної та Республіканської. Для нас дуже важливо протистояти агресії", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо допомога Україні припиниться, то "час буде на боці" російських сил.

Зеленський стверджує, що Сили оборони України продовжують просуватися крок за кроком, незважаючи на те, що Росія безуспішно намагається контратакувати.

Водночас, зазначив президент, "ми рухаємося не так швидко, як очікувалося і як хотілося б".

Допомога США Україні

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що США здатні одночасно надавати військову допомогу і Україні, і Ізраїлю, тому напад ХАМАС на Ізраїль не загрожує Києву втратою підтримки з боку Вашингтона.

Радник американського президента підкреслив, що поточні витрати на допомогу Україні не йдуть ні в яке порівняння з тими витратами, до яких США будуть змушені вдатися, якщо Україна зазнає поразки.

Сьогодні США планую оголосити про виділення нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійдуть снаряди для HIMARS. Загальна вартість нового пакету допомоги становить близько 200 млн доларів.

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