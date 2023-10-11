Ізраїль вдарив по будинку родичів військового командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

Кількість загиблих у результаті атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати, перевищивши 1200 станом на ранок середи.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на ізраїльську армію.

Зазначається, що ще близько 3000 людей отримали поранення, а доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Газа, досі невідома.

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Водночас армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала масованих авіаударів у секторі Газа, вразивши понад 200 цілей за минулу добу в прибережному районі міста Газа.

Військові кажуть, що цілі були знищені в Аль-Фуркан. Це третій повітряний напад на район Аль-Фуркан, який ЦАХАЛ вважає "гніздом терору". Під час трьох атак було вражено близько 450 цілей.

Крім того, зазначається, що Ізраїль вдарив по будинку родичів військового командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

"Посилаючись на палестинські повідомлення, низка єврейських ЗМІ повідомляє, що ізраїльські літаки вдарили по будинку батька Дейфа, убивши брата терориста, його сина та онуку брата", - йдеться у повідомленні.

Війна в Ізраїлі

Терористи ХАМАС вторглися в Ізраїль 7 жовтня. Всі ці дні тривають обстріли країни і сектора Гази, крім того ізраїльські сили вступають в бій з бойовиками на своїй території.

Раніше ЦАХАЛ звітував про вбивство ряду високопоставлених членів ХАМАСу, спікер армії назвав їх ліквідацію першорядним завданням. Міністр оборони Йоав Галант сказав, що вони переходять до повномасштабного наступу на сектор Гази, операція може тривати кілька місяців.

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