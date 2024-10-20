Ця ситуація може викликати серйозне невдоволення у Тель-Авіві.

У США почалось розслідування витоку суворо секретних даних розвідки стосовно планів Ізраїлю на операцію "відплати" у відповідь на ракетний обстріл Ірану, який стався на початку жовтня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на три обізнаних джерела. Одне з них підтвердило справжність документів. Представник американського уряду зізнався, що це викликає серйозну стурбованість.

Як пише видання, 18 жовтня в Інтернеті почали поширюватись документи, які датовані 15 і 16 жовтня, мають позначку "цілком таємно" та призначені тільки для США та союзників по розвідувальному альянсу "П’яти очей" (Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія).

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Там описується підготовка Ізраїлю до нанесення удару по Ірану. Зокрема Національне агентство геопросторової розвідки зазначало про переміщення боєприпасів, а Агентство національної безпеки - про тренувальні польоти ізраїльських ВПС із застосуванням ракет "повітря-поверхня". При цьому вказується, що Штати не фіксували ознак того, що Ізраїль планує атакувати Іран ядеркою.

За словами американського посадовця, слідство встановляює осіб, які мали доступ до документів. Як додається, такі інциденти автоматично запускають розслідування ФБР, Пентагону і розвідувальних служб США.

Наголошується, що витік стався у вкрай напружений момент для американо-ізраїльських відносин. Ця ситуація може викликати серйозне невдоволення у Тель-Авіві.

"Якщо витік тактичних планів Ізраїлю дійсно мав місце, це серйозне порушення", — пояснив Мік Малрой, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу.

Витік документів у США

Як відомо, минулого року у квітні в мережі з'явилися документи з секретними даними Пентагону. Вони включали інформацію про позиції ЗСУ та постачання військової техніки від союзників в Україну.

13 квітня ФБР затримало 21-річного військовослужбовця розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетсу Джека Тейшейру.

Вже у травні у США стався новий масовий витік даних - особиста інформація 237 тисяч нинішніх і колишніх федеральних держслужбовців була розкрита в результаті витоку даних в Департаменті транспорту.

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