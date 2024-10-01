Про наслідки удару детально не розповідають.

У армії оборони Ізраїлю попередили, що масований ракетний обстріл країни з боку Ірану матиме наслідки.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив журналістам, що цієї ночі Військово-повітряні сили країни продовжать завдавати потужних ударів на Близькому Сході, "як це було протягом останнього року". Його заяву цитує The Times of Israel.

Військовий відзначив співрацю ізраїльської та американської систем протиповітряної оборони у виявленні та перехопленні ракет, однак додав, що деталі наслідків атаки не розголошуватимуть з міркувань безпеки:

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"Іран здійснив серйозний акт сьогодні вночі і підштовхує Близький Схід до ескалації. Ми будемо діяти в обраному нами місці і в обраний нами час, відповідно до вказівок політичного ешелону. Сьогоднішня подія матиме наслідки".

Масований обстріл Ізраїлю

Як відомо, цього вечора Іран здійснив запуск великої кількості ракет по Ізраїлю. ЦАХАЛ повідомив, що мова йде про близько 180 повітряних цілей.

У Пентагоні поінформували, що американські есмінці випустили близько дюжини перехоплювачів по іранських ракетах.

Тегеран попередив, що помста за цю атаку викличе "більш нищівну та руйнівну відповідь", а Революційна гвардія назвала обстріл помстою за вбивство Ісмаїла Ханії, Хасана Насралли та Аббаса Нілфорушана.

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