Президент США стикається з тиском як зліва, так і справа у конфлікті на Близькому Сході.

Сотні безпілотників і ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, загрожували ескалацією близькосхідного конфлікту та підвищили ціни на бензин. Усе це створило президенту США Джо Байдену величезні політичні проблеми. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що напад відбувся після кількох тижнів посилення тиску Байдена на єврейську державу з метою скоротити військові операції в Газі. Ця позиція знайшла рідкісну згоду з Дональдом Трампом, який, як імовірний кандидат у президенти від Республіканської партії, сказав Ізраїлю якомога швидше завершити свої атаки.

"Але політика навколо конфлікту на Близькому Сході була перевернута подіями вихідних, які змусили деяких республіканців закликати США до військової помсти Ірану, тоді як адміністрація Байдена закликала лише до дипломатичної відповіді", - пишуть автори.

На думку журналістів, атака Ірану ще більше ускладнила політичну ситуацію Байдена не лише через можливість ширшої війни, а й тому, що вона могла надихнути ХАМАС відмовитися від угоди про припинення вогню з Ізраїлем.

"Бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС, які почалися в жовтні, послабили підтримку Байдена серед електорату, оскільки він продовжував підтримувати військовий напад Ізраїлю, незважаючи на зростання кількості жертв серед цивільного населення", - зазначає ЗМІ.

Атака Ірану по Ізраїлю - останні новини

Атака Ірану на Ізраїль викликала хаос в авіаперевезеннях. Так, щонайменше дюжина авіаційних компаній скасувала або змінила маршрути.

Іран атакував Ізраїль у ніч на 14 квітня, було запущено не менше сотні дронів і ракети. Армія оборони Ізраїлю заявила, що збила більшість повітряних цілей.

Під час атаки було незначно пошкоджено авіабазу Неватим у пустелі Негев.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що "не вірить" у сценарій великої війни між Ізраїлем та Іраном.

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