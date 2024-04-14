У Білому домі заявили, що американський лідер не розглядає такий варіант.

Президент США Джо Байден "не вірить", що нічна атака Ірану на Ізраїль переросте в більш масштабну війну на Близькому Сході.

Про це в інтерв’ю NBC News сказав координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Президент не вірить, що це має рухатись в цьому напрямку", - сказав Кірбі.

Крім того, посадовець Білого дому відмовився "вдаватися в гіпотези" щодо того, чи підтримають США потенційну відповідь Ізраїлю Ірану.

"Ізраїль не ухвалив жодних рішень, про які мені відомо, щодо того, яким буде наступний крок", – додав Кірбі.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Джо Байден переконав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не завдавати удару у відповідь по Ірану.

Як пишуть CNN та Axios з посиланням на джерела, Байден під час розмови переконував Нетаньяху, що Ізраїль переміг, уникнувши серйозних наслідків атаки з боку Ірану. Тож, удари у відповіль не потрібні.

"Сьогодні ви перемогли, нічого серйозного в Ізраїлі не постраждало. Ви здобули перемогу. Прийміть це як перемогу", - заявив Байден Нетаньяху.

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