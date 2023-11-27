Досі про причетність України до цієї операції ніхто так відверто не говорив, якщо не рахувати самого Лукашенка.

Пошкодження російського стратегічного літака-розвідника А-50 на білоруському аеродромі Мачулищі у лютому 2023 року було спільною операцією білоруських партизанів та Служби безпеки України. Про це керівник білоруського опозиційного проекту BYPOL Олександр Азаров розповів в інтерв’ю OBOZ.UA.

"Так, це була спільна акція з українською стороною, ми вже можемо про це говорити. Спільно з СБУ ми провели цю спецоперацію, але через певні причини раніше про це не згадували", – розповів він.

За словами Азарова, безпосередні виконавці операції з числа білоруських партизанів змогли успішно виїхати за кордон і зараз продовжують свою роботу в опозиційному русі. А ті кілька десятків людей, яких після атаки заарештував режим Лукашенка, участі в акції не брали, запевняє опозиціонер.

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Азаров наголосив, що диверсія в Мачулищах стала болючим ударом особисто по Лукашенку, який через це зганьбився перед Путіним.

"Лукашенко відповідає за все російське обладнання, за всю техніку, яка міститься на території Білорусі. А літак ДРЛВ А-50 – таких одиниці у самій Росії, і вони прикривають її з усіх боків. А цей літак якраз вів розвідку територією Євросоюзу та територією всієї України, він міг виявляти цілі ППО і передавати їх для подальшого знищення", – розповів опозиціонер.

Азаров також висловив думку, що зараз по Києву та області "менше прильотів", ніж могло бути, зокрема і завдяки тому, що російського літака-розвідника А-50 більше немає в Білорусі.

Диверсія на аеродромі Мачулищі

Як писав УНІАН, вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі білоруські партизани за допомогою безпілотників пошкодили літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50, який використовувала російська армія.

Хоча істотних руйнувань літак не зазнав, ймовірно було пошкоджено складне і дороговартісне електронне начиння, за допомогою якого літак здійснює радіорозвідку. Загалом у Росії є всього 9 таких літаків. Вартість кожного становить близько 330 мільйонів доларів.

На початку березня росіяни перегнали пошкоджений літак на ремонт в Таганрог. До Білорусі він більше не повертався.

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