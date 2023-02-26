Метою ймовірної атаки був російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Вибухи, про які повідомляли жителі Мінської області Білорусі, ймовірно, були пов'язані з атакою на аеродром "Мачулищи".

Як інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн", за попередніми даними, метою ймовірної атаки був російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

"Серед іншого, може йтися про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета", – пише "БГ".

Відео дня

Оновлено (19:15): Ініціатива BYPOL підтвердила, що було скоєно підрив російського військового літака ДРЛО А-50. За інформацією ініціативи, борт зазнав серйозних пошкоджень – пошкоджені передня та центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена.

"Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить. Подія сталася під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки", – пише BYPOL і пов'язує інцидент із діяльністю білоруських партизанів.

Моніторингова група "БГ" також сповіщає, що близько 17:33 на аеродром, де сьогодні вранці (за іншими даними – вночі також) було чути вибухи, з РФ прилетів військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ, який раніше вже прилітав в Барановичі і Мачулищі – в лютому 2022 року.

Протягом дня навколо аеродрому спостерігається велике скупчення військових та екіпажів ДАІ, околиці патрулює вертоліт, на землі працює ОМОН.

Повідомляється, що ДАІ продовжує зупиняти і перевіряти машини. Перевіряють багажники і мобільні телефони водіїв і пасажирів.

Що відомо про аеродром у "Мачулищах"

У міському селищі Мачулищі, що за кілька кілометрів від Мінська, розташовані 50-а змішана авіабаза ВПС і ППО Білорусі і військовий аеродром.

Аеродром активно використовується Російською Федерацією, яка веде загарбницьку війну проти України. Зокрема, тут розташовуються російські винищувачі МіГ-31К, здатні переносити і запускати гіперзвукові ракети "Кинджал". Регулярні злети цих літаків неодмінно супроводжуються оголошенням на всій території України повітряної тривоги – до моменту приземлення борту. Злети часто відбуваються одночасно із підняттям в небо російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

У неділю, 26 лютого, на цьому аеродромі, як повідомляли ЗМІ, пролунали вибухи. Сповіщали про можливе пошкодження російського військового літака невідомої моделі та снігоприбиральної техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: