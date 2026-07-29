Сибіга провів телефонну розмову з очільником МЗС Ірану після погроз

Сибіга написав, що пояснив Аббасу Арагчі, що метою України є уникнути непотрібної ескалації.

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Арагчі, йдеться в його дописі в вівторок, 28 липня, в соцмережі Х.

Сибіга розповів, що це була його ініціатива, він хотів провести відверту розмову. Приводом стали погрози Ірану після того, як українські дрони атакували судна в акваторії Каспійського моря.

"Я зателефонував міністру закордонних справ Ірану, щоб провести відверту розмову. Дипломатія – це прямий діалог, навіть коли він є складним. Я наголосив, що наша мета – уникнути непотрібної ескалації", - йдеться в повідомленні Сибіги.

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Він наголосив Арагчі, що всі дії України спрямовані виключно на захист країни від російської агресії:

"Я ще раз підкреслив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії і ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей".

Сибіга також відреагував на заяву Ірану, що в результаті атаки на судно загинув один громадянин цієї країни.

"Це також стосується заяв Ірану щодо загибелі їхнього громадянина та нападу на цивільне судно під час нещодавнього інциденту. Наша мета – протидіяти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та людські жертви", - зауважив він.

В.о міністра закордонних справ України закликав Іран утриматися від будь-яких кроків, що можуть призвести до ескалації та припинити надавати підтримку Росії.

"Ця війна є незаконною і повинна закінчитися", - підкреслив Сибіга.

За його словами, позиція України залишається незмінною: Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир.

Водночас, Арагчі написав в соцмережі, що Сибіга запевнив його, що напад на іранське судно був ненавмисним і що Україна не прагне ескалації конфлікту.

Очільник МЗС Ірану додав, що передав українському колезі, що Тегеран також не прагне ескалації.

При цьому, Арагчі "чітко дав зрозуміти, що будь-який удар по наших громадянах або інтересах є неприйнятним".

Також він додав, що "збитки мають бути відшкодовані".

Погрози Ірану після атаки судна

Раніше УНІАН повідомляв, що Тегеран назвав атаку на судно в Каспійському морі "актом агресії" і заявив, що захищатиме свої національні інтереси і безпеки. Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Київ "у прагненні розширити війну" в Україні. МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані, щоб висловити протест проти того, що в Тегерані називають "ворожим і злочинним" нападом.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Іран не посилить атаки, але "треба бути готовими до всього". При цьому, Зеленський нагадав, що Іран з першого року війни надав Росії "Шахеди", тому, на його думку, вони й так вже напали на Україну. З цієї причини, наголосив президент України, довіряти іранцям країна не може.

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