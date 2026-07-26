В Ірані заявили, що атака на іранське судно 'не може залишитися без відповіді', - Reuters

Іран повідомив, що внаслідок атаки загинув один моряк, а інший отримав поранення.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив в неділю, 26 липня, що українська атака на іранське торгове судно "не може залишитися без відповіді", повідомляє Reuters.

Видання розповіло, що Іран повідомив, що внаслідок атаки в Каспійському морі стався вибух, в результаті якого загинув один моряк, а інший отримав поранення.

Примітно, що Аракчі повідомив в соцмережі Х, що висловив ці зауваження під час телефонних розмов із головою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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Вказується, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у заяві, опублікованій на сайті МЗС, висловив співчуття у зв’язку із загибеллю моряка під час нападу.

Лавров зазначив, що Аракчі подякував місцевій владі російської Астраханської області, звідки судно розпочало свій рейс, за допомогу екіпажу "та наголосив на необхідності покласти край таким авантюрам київського режиму".

Видання додало, що в заяві також зазначено, що Аракчі поінформував Лаврова про "подальші дипломатичні зусилля, спрямовані на деескалацію напруженості на Близькому Сході".

Удари України по "тіньовому флоту" РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що Тегеран назвав атаку на судно "актом агресії" і заявив, що захищатиме свої національні інтереси і безпеки. В Ірані звинуватили Україну "у прагненні розширити війну". МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані, щоб висловити протест проти того, що в Тегерані називають "ворожим і злочинним" нападом. Зеленський підтвердив, що українські сили у Каспійському морі уразили російський воєнний корабель, а також судна, які використовувались для перевезення військових вантажів, пов’язаних з Іраном.

Також ми писали, що в Reuters зазначили, що впродовж вихідних війна з Іраном розширилася, хоча США оголосили перерву в ударах. Видання поділилося, що проіранські хусити з Ємену атакували саудівські нафтові обʼєкти вздовж узбережжя Червоного моря, тоді як Іран звинуватив Україну в нападі на одне зі своїх суден у Каспійському морі. Також видання пригадало заяву президента України Володимира Зеленського, що Росія передає Ірану свої супутникові спостереження на Близькому Сході, щоб той міг завдавати ударів в цьому регіоні.

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