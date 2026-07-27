Зеленський відповів, чи боїться він нападу Ірану на Україну

Зеленський наголосив, що потрібно зробити все, аби не відкрити новий фронт.

Зеленський прокоментував нові погрози Тегерана через інцидент із їхнім судном і відповів, чи турбує його можливість нападу Ірану на Україну.

В інтерв’ю журналісту Sky News він наголосив, що Іран вже давно напав на Україну, постачаючи Росії "Шахеди", технології їхнього виробництва та інше озброєння.

"Іран з першого року війни надав Росії нову базу, нові технології? Це були безпілотники-шахеди. Вони поставили тисячі цих безпілотників у перший рік війни. А потім надали ліцензії. Що вони зробили? Чи напали вони на нас? Думаю, що так", – сказав президент.

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Зеленський наголосив, що не можна допустити відкриття нового фронту, однак потрібно враховувати, що й Іран, і КНДР уже фактично беруть участь у війні.

"Ми маємо бути обережними. Ми маємо зробити все, щоб у жодному разі не відкрити новий фронт. Але ми маємо бути чесними: іранці та північнокорейці вже напали на нас", – сказав він.

Президент зазначив, що сподівається, що Іран не посилить атаки, але "треба бути готовими до всього".

"Ми не можемо довіряти цим людям, тому що на самому початку, без будь-якої ескалації з нашого боку, іранці постачали зброю (Росії)", – зазначив президент.

Конфлікт України та Ірану

Раніше Іран звинуватив Україну в нападі на одне зі своїх суден у Каспійському морі. Іран заявив, що в результаті атаки в Каспійському морі стався вибух, внаслідок якого загинув один моряк, а інший отримав поранення.

Тегеран назвав атаку на судно "актом агресії" і заявив, що захищатиме свої національні інтереси та безпеку. МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного в справах України в Тегерані.

Пізніше глава МЗС Ірану Аббас Аракчі під час телефонних розмов із головою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що українська атака на іранське торгове судно "не може залишитися без відповіді".

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