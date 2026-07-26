Іран звинуватив Україну в атаці на комерційне судно в Каспійському морі

В Ірані стверджують, що внаслідок української атаки один моряк загинув і ще одного поранено.

Міністерство закордонних справ Ірану у суботу виступило із засудженням, як стверджується, української атаки на іранське комерційне судно. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, в Ірані заявили, що через цю атаку загинув один моряк, ще один зазнав поранення.

Тегеран вважає цю атаку "актом агресії" і заявив, що захищатиме свої національні інтереси і безпеки, одночасно обвинувачуючи Київ "у прагненні розширити війну" в Україні.

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Разом з цим, як повідомило іранське державне агентство IRNA, МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані, щоб висловити протест проти того, що в Тегерані називають "ворожим і злочинним" нападом.

При цьому, як зауважує Reuters, іранське звинувачення збіглося з коментарями президента України Володимира Зеленського про те, що Київ зазначив, що Росія передає Ірану супутникові спостереження на Близькому Сході, аби допомогти спрямувати іранські удари у регіоні.

Раніше Зеленський заявив, що українські сили у Каспійському морі уразили російський воєнний корабель і судна, які використовувались для перевезення військових вантажів, пов’язаних з Іраном.

Під час повномасштабної війни Росії проти України, Київ змушений протидіяти дронам іранської розробки, які запускаються Москвою. Також Київ запропонував експертизу у питанні перехоплення дронів країнам Близького Сходу, які зазнають ударів з боку Ірану.

Українські удари по тіньовому флоту РФ

Як повідомляв УНІАН, Зеленський 25 липня повідомив, що Україна завдала удару по російських кораблях в акваторії Каспійського моря, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Ірану.

Також ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа застерегла Україну від атак на неросійські судна в Чорному морі.

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