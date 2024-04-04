Речник Генерального секретаря каже, що відповів би інакше.

В Організації Об'єднаних Націй пояснили свою заяву про те, що вони засуджують атаку безпілотних літальних апаратів на Татарстан.

"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів", - сказав речник Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік у коментарі Голосу Америки.

Він також зазначив, що організація має чітку позицію в цьому питанні: "Ми хочемо, щоб було покладено край цьому конфлікту відповідно до відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї, міжнародного права та територіальної цілісності України", - додав речник.

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Атака на Татарстан та реакція на неї: останні новини

Нагадаємо, 2 квітня безпілотники атакували Татарстан. Ця атака продемонструвала, що Україна має дрони, які можуть подолати понад 1200 кілометрів.

Під ударом опинилася особлива економічна зона "Алабуга", де знаходиться завод з виробництва і складання БПЛА типу "шахед", а також російський нафтопереробний завод у Нижньокамську.

Ввечері в ООН, коментуючи цю атаку, закликали "припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру".

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Фінляндії Олександр Стуббом подякував "різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують".

"Для того, щоб зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія окрім сили нічого не розуміє", - сказав він.

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