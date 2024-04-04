В Організації Об'єднаних Націй пояснили свою заяву про те, що вони засуджують атаку безпілотних літальних апаратів на Татарстан.
"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів", - сказав речник Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік у коментарі Голосу Америки.
Він також зазначив, що організація має чітку позицію в цьому питанні: "Ми хочемо, щоб було покладено край цьому конфлікту відповідно до відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї, міжнародного права та територіальної цілісності України", - додав речник.
Атака на Татарстан та реакція на неї: останні новини
Нагадаємо, 2 квітня безпілотники атакували Татарстан. Ця атака продемонструвала, що Україна має дрони, які можуть подолати понад 1200 кілометрів.
Під ударом опинилася особлива економічна зона "Алабуга", де знаходиться завод з виробництва і складання БПЛА типу "шахед", а також російський нафтопереробний завод у Нижньокамську.
Ввечері в ООН, коментуючи цю атаку, закликали "припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру".
Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Фінляндії Олександр Стуббом подякував "різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують".
"Для того, щоб зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія окрім сили нічого не розуміє", - сказав він.