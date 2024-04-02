Із заявою виступив речник Генерального секретаря ООН.

В Організації Об'єднаних Націй прокоментували атаку безпілотних літальних апаратів на Татарстан.

Журналіст під час брифінгу запитав речника Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка, чи мають вони коментар щодо ранкової атаки дронів на Тататарстан. Той відповів, що ООН виступає проти таких атак.

"Ми виступаємо проти і закликаємо припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру", - сказав Дюжаррік.

Татарстан атакували дрони: що відомо

Як відомо, сьгодні вранці у мережі з'явилися фото та відео дронової атаки на територію особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга", що знаходиться в Республіці Татарстан.

Саме там знаходиться завод з виробництва і складання іранських безпілотників, які систематично атакують українські міста.

Також дрон атакував нафтопереробний завод у Нижньокамську, що входить в п'ятірку найбільших російських НПЗ. За даними УНІАН, операцію провели Головне управління розвідки та Служба безпеки України, є влучання в установку первинної переробки нафти.

"РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбах пише, що в "Алабузі" під ударом опинився завод зі збірки дронів-амікадзе. Окупанти заявили, що дрон атакував гуртожиток.

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