Бразильська лабораторія завершила вилучення даних із самописців у кабіні літака.

Лабораторія військово-повітряних сил Бразилії надіслала в Казахстан дані з бортових самописців літака Embraer авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який розбився 25 грудня поблизу міста Актау. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву лабораторії.

У заяві підтверджено, що лабораторія завершила вилучення даних із самописців у кабіні літака. При цьому подробиць про те, що містилося у записах, оприлюднено не було.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв поклав на представників РФ провину в аварії літака в Актау і звинуватив російську владу в спробах приховати обставини інциденту.

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За словами Алієва, катастрофи можна було б уникнути, якби влада Чечні своєчасно закрила повітряний простір, наземні служби діяли відповідно до правил, а Збройні сили РФ і цивільні служби мали належну координацію. Крім того, Алієв наголосив, що якби російська влада в перші години з моменту аварії літака зробила спроби об'єктивно розслідувати інцидент, то Азербайджан допустив би Міждержавний авіаційний комітет до розшифровки чорних скриньок.

Аварія літака в Казахстані

25 грудня в Казахстані розбився азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно отримало значні пошкодження і загорілося. В результаті – десятки загиблих та поранених, у тому числі – діти.

Як повідомила компанія-власник літака Azerbaijan Airlines з посиланням на попередні дані розслідування, він розбився через "фізичне і технічне зовнішнє втручання".

29 грудня влада Казахстану повідомила, що "чорні скриньки" з літака Embraer 190 будуть відправлені до Бразилії - країни виробництва літака.

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