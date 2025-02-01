Теоретично в момент катастрофи на борту гелікоптера міг би бути хтось із керівників США.

Військовий гелікоптер Black Hawk, який зіткнувся з пасажирським літаком в аеропорту Вашингтона, використовувся як повітряне "таксі" для VIP-персон. Про це пише The Wall Street Journal.

Гелікоптер, що спричинив найбільшу авіакатастрофу в США з 2001 року, входив до складу 12-го авіаційного батальйону. Цей підрозділ десятиліттями виконував місії з перевезення високопосадовців у гарячих точках світу – від В’єтнаму до Лівану.

Сьогодні підрозділ працює в основному в межах США, зокрема, він є відповідальним за перевезення високопосадовців в умовах надзвичайних подій, таких як теракти 11 вересня.

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А в звичайний час 12-й батальйон перевозить вищих військових та цивільних посадових осіб в столичному регіоні. Вертольоти батальйону за це неофіційно називають "gold tops" (золоті вершки), і вони навіть спеціально пофарбовані так, щоб підкреслити їхню місію.

"По суті Gold Tops перетворилися на високоякісну послугу авіатаксі для VIP-персон Вашингтона, яка доставляє пасажирів на бази та інші місця в Пенсільванії, Вірджинії та Меріленді, а в деяких випадках і за їх межі", – пише WSJ.

Відставний офіцер авіації розповів, що роль 12-го батальйону насправді є не забаганкою, а необхідністю. Пересуваючись повітрям, вищі військові офіцери більш ефективно використовують свій робочий час, особливо коли їм потрібно побувати на кількох зустрічах у Вашингтоні та за його межами.

Безпосередньо в день катастрофи на борту гелікоптера VIP-персон не було – лише троє льотчиків. За даними WSJ, в той день екіпаж тренувався для виконання однієї з ключових місій підрозділу: транспортування вищого керівництва США в безпечну зону в разі нападу на столицю країни.

Авіакатастрофа в США: останні новини

Як писав УНІАН, у середу в столиці США пасажирський літак врізався у військовий гелікоптер, коли той раптово з’явився на траєкторії посадки. Обидві машини спалахнули і каменем впали у річку перед аеропортом. Загалом загинули 67 людей – усі, хто були в літаку та вертольоті.

За словами американських авіаторів, ця трагедія була практично неминучою, адже повітряний простір над Вашингтоном надто перевантажений, і військові гелікоптери постійно перетинають траєкторію пасажирських літаків, що йдуть на посадку.

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