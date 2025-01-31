Пілоти давно попереджали авіаційні служби про хаос та перевантаженість повітряного простору над Вашингтоном, особливо поблизу аеропорту.

Найбільша авіакатастрофа в США за останні два десятиліття стала наслідком безглуздого зіткнення двох повітряних суден. Однак експерти вже давно попереджали, що повітряний простір навколо Вашингтона надто перевантажений, і подібна катастрофа була лише питанням часу, пише Associated Press.

"Це була катастрофа, яка мала статися. Ті з нас, хто був тут довгий час, кричали у вакуумі, що щось подібне станеться, тому що наші системи напружені до крайнощів", — сказав Росс Аймер, колишній капітан United Airlines і головний виконавчий директор Aero Consulting Experts.

Про остаточні причини зіткнення поки що не повідомляється, але офіційні особи вже підтвердили, що видимість була достатньою, коли літак заходив на посадку. Зараз слідчі намагаються зрозуміти, чому армійський гелікоптер Black Hawk був на 30 метрів вище допустимої висоти, а також чи було достатньо диспетчерів на на землі у той момент. У звіті Федерального управління цивільної авіації, отриманому Associated Press, кількість персоналу на диспетчерській вежі описана як "ненормальна для часу доби та обсягу перевезень".

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Також зазначається, що пілоти комерційних літаків давно занепокоєні активністю військових гелікоптерів, які перетинають повітряний простір навколо столичного аеропорту, часом у вражаючій близькості від цивільних лайнерів.

"Навіть якщо всі роблять те, що вони повинні робити, у вас є лише кілька десятків метрів відстані між літаками, які прибувають на посадку, та багатьма гелікоптерами на цьому маршруті", — сказав Джим Браухл, колишній штурман ВПС США та авіаційний адвокат.

Показово, що за день до смертельного зіткнення інший комерційний літак був вимушений зробити повторний захід на посадку у вашингтонському аеропорту після того, як екіпаж попередили про військовий гелікоптер неподалік.

Пілот Національної гвардії армії США у відставці Даррелл Феллер, який мав досвід польотів над Вашингтоном в зоні аеропорту, розповів журналістам, що насправді йому було дуже важко помічати літаки, що йшли на посадку. Особливо вночі.

"Я не міг його побачити. Я втратив його у вогнях великого міста. Це мене налякало", — згадує він про один такий випадок.

Associated Press зазначає, що катастрофа, яка сталася в середу, насправді дуже нагадує трагедію 1949 року. Тоді повітряний рух у цьому аеропорту був значно менший, але так само, як і цього тижня, під час посадки зіткнулися пасажирський та військовий літаки. І тоді обидві машини так само впали в річку перед аеропортом. Тоді загинули 55 людей.

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Як писав УНІАН, у зіткненні пасажирського літака і військового гелікоптера у Вашингтоні загинули усі, хто були на борту обох машин. Загалом це 67 людей.

Відомо, що на борту літака перебувало кілька учасників чемпіонату США з фігурного катання, а також їхні тренери – колишні російські та радянські фігуристи.

За словами Дональда Трампа, Вашингтон тримає контакт із Москвою щодо смерті цих людей.

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