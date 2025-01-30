Начальник рятувальників повідомив, що вони не вірять, що внаслідок зіткнення пасажирського літака і вертольота можуть бути ті, хто вижив.

Унаслідок зіткнення регіонального літака American Airlines і вертольота армії США в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні тих, хто вижив, не виявилося.

Начальник пожежної служби та швидкої допомоги округу Колумбія Джон Доннеллі повідомив на пресконференції в аеропорту, що було знайдено тіла 27 осіб із літака Bombardier CRJ700, що розбився, який виконував рейс PSA Airlines, і одне тіло з вертольота Sikorsky H-60, пише Politico.

На борту літака перебувало 60 пасажирів і чотири члени екіпажу, за даними American Airlines. Вертоліт же перевозив трьох військовослужбовців.

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"Ми переходимо від пошуково-рятувальної операції до операції з вилучення тіл. Ми не віримо, що в цій катастрофі є ті, хто вижив", - заявив Доннеллі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що пасажирський літак звалився в річку після зіткнення з гелікоптером. На відео з камери спостереження видно, як літак, що йде на посадку в аеропорту ім. Рональда Рейгана, зіткнувся з вертольотом. Рональда Рейгана, зіткнувся з іншим повітряним судном, після чого стався вибух.

Крім того, на борту пасажирського літака перебували російські спортсмени, крім інших учасників чемпіонату США, який проходив у місті Вічіта, штат Арканзас.

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