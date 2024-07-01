Австралія майже напевно буде втягнута у війну між Китаєм і Тайванем, якщо на захист останнього стануть США.

В Австралії місцеві виробники зброї закликають уряд докласти більше зусиль для розвитку місцевого ВПК, доки не пізно. Коли спалахне велика війна, Австралії доведеться покладатися на власні озброєння. А війна може спалахнути вже до кінця цього десятиліття, пише Defense News.

Джеймс Хедінг, директор програм Управління стратегічних можливостей у відділі управління ракетами та вогнем Lockheed Martin Australia, сказав, що подальший розвиток промисловості Австралії є критично важливим. На його думку, виробництво снарядів GMLRS для HIMARS є хорошою відправною точкою для країни.

Він наголосив, що міжнародний попит на ці снаряди зростає, особливо в Україні в умовах війни з Росією. Однак і самій Австралії потрібно озброюватися.

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"Потрібно визнати, що ми можемо мати два, можливо, три роки, щоб підготуватися до великої війни. То що ми можемо зробити в найближчі два-три роки з точки зору можливостей масового виробництва? Мене хвилює те, що ці рішення не будуть прийняті, і ми врешті-решт вступимо в наступну війну в 2027 або 2028 роках з тим, що у нас є — його не так багато", – переймається Хедінг.

Перспектива війни в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Як писав УНІАН, ЦРУ ще рік тому попереджало, що Китай потенційно готується до війни за Тайвань у 2027 році. За словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, це не означає, що спроба вторгнення дійсно відбудеться, але Пекін хоче бути технічно готовим до вторгнення на Тайвань у 2027 році.

Поточна ситуація свідчить, що Китай справді реалізує план такої підготовки. Зокрема китайці готують армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань. Це відбувається на тлі посилення кампанії тиску на острівну державу з боку Пекіна.

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