Конкретна реакція США залежатиме від обставин, каже Байден.

США не хочуть втручатися в конфлікт Китаю і Тайваню, однак не виключають, що можуть застосувати силу. Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв’ю Time.

Так, на запитання журналіста, чи планує Америка втручатися в конфлікт своєю армією, Байден сказав, що "це буде залежати від обставин".

"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню і не будемо захищати Тайвань, якщо Китай в односторонньому порядку спробує змінити його статус. Тому ми продовжуємо постачати потужності. І ми проводимо консультації з нашими союзниками в регіоні", – заявив Байден.

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Така неоднозначна відповідь змусила журналіста ще раз перепитати, чи будуть США відправляти свої війська на острів у разі вторгнення.

"Не виключено, що буде застосована військова сила США. Існує різниця між розгортанням на землі, військово-повітряними силами, військово-морськими силами тощо", – відповів Байден.

При цьому він відмовився відповідати на уточнююче запитання, чи означає це, що США захищатимуть Тайвань зі своїх баз на Філіппінах та в Японії.

Напруженість у Південно-Китайському морі

Як писав УНІАН, у травні китайський флот провів масштабні військові маневри навколо Тайваню, в межах яких здійснив навчальну облогу острова. Навчання були проголошені "покаранням" за висловлювання новообраного президента Тайваню, який є прихильником курсу на офіційну незалежність острова від континентального Китаю.

Разом з тим напруженість у відносинах Китай має не лише з Тайванем, але й з Філіппінами. І з цією державю США мають формальний військовий союз, який передбачає пряму військову допомогу в разі необхідності. Президент Філіппін днями заявив, що війна з Китаєм може спалахнути у будь-який момент.

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