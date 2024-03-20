Гроші хочуть розподілити через Європейський фонд миру.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель представив країнам-членам Євросоюзу пропозицію про спрямування надприбутків зі знерухомлених активів Російської Федерації на закупівлю зброї для України.

Про це Боррель повідомив у мережі X. Зокрема, на основі цієї пропозиції Європейська Рада має схвалити рішення про використання непередбачених активів з російських заморожених активів на підтримку України у її боротьбі за перемогу.

"90% будуть розподілені через Європейський фонд миру і 10% через бюджет ЄС", - наголосив Боррель.

Також високий представник ЄС заявив, що з нетерпінням очікує на швидке схвалення Європейською Радою цієї пропозиції.

"Це продемонструє єдність ЄС і зобов'язання підтримувати Україну та її народ", - відзначив Боррель.

В Російській Федерації вже відреагували на цю пропозицію. Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі для пропагандистських "РИА Новости", - це ще одна заява Борреля, яке йде "в руслі руху у бік руйнування юридичних засад європейського і міжнародного права".

Він стверджує, що в Європі усвідомлюють про те, які "збитки можуть принести подібні рішення і для їхньої економіки, і для їхнього іміджу як надійних гарантів недоторканності власності".

Пєсков додав, що держави, які ухвалять подібні рішення, стануть "об'єктами судового переслідування на багато десятиліть".

Заморожені активи РФ - Європа хоче використати гроші на користь України

Спочатку в країнах Заходу розглядали варіанти, що заморожені активи РФ будуть використані для відбудови і відновлення України. Зокрема, з закликом, що це слід зробити чимшвидше, виступала міністр фінансів США Джанет Єллен.

Водночас, останнім часом почало дедалі більше з'являтися заяв, аби заморожені активи використовувалися також для закупівлі зброї для України.

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