Австрійський міністр фінансів назвав підтримку України важливим питанням та внеском у стабільність в Європі.

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що його країна виділить ще десять мільйонів євро для підтримки України.

Як повідомляє АРА, така заява пролунала на зустрічі міністра фінансів Австрії з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділем Рено-Бассо. Вони поспілкувалися в рамках всесвітньої конференції з питань клімату, яка проходить у Єгипті.

Австрійський міністр назвав підтримку України важливим питанням та внеском у стабільність в Європі.

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"Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі", – наголосив Бруннер.

Війна в Україні: роль Австрії

У вересні 2022 року глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що російський президент Володимир Путін все ще ставить перед собою мету знищити Україну.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер також прокоментував обстріл окупаційними російськими військами Києва 26 червня. Він закликав зупинити кровопролиття.

Раніше президент Австрії Александр Ван дер Беллен заявив, що Європа робитиме все для того, аби якнайшвидше припинити розв'язану РФ війну проти України.

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