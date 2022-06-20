Важливо не допустити розділення Європи, зауважив австрійський лідер.

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен заявив, що Європа робитиме все для того, аби якнайшвидше припинити розв'язану РФ війну проти України.

Про це він заявив напередодні саміту "Ініціативи трьох морів", який відбудеься у Ризі (Латвія), інформує Oberösterreichisches Volksblatt.

"Ми не дозволимо себе розділити і зробимо все можливе, щоб якомога швидше припинити російську загарбницьку війну та відновити мир", – заявив Ван дер Беллен.

Австрійський лідер також наголосив, що Європа об'єднана "у і важкі часи, коли жахи війни повернулися".

Сьогодні Ван дер Беллен прибуде Риги, де зустрінеться зі своїми колегами з країн Центральної та Східної Європи та продемонструє солідарність із Україною.

"Ініціатива трьох морів" включає 12 країн ЄС від Балтійського до Адріатичного та Чорного морів. Як зазначають австрійські медіа, ці країни побоюються, що вони можуть стати наступною мішенню агресії російського диктатора Володимира Путіна. Польща наполягає на включенні України до "Ініціативи трьох морів".

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та протидії корупції.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що це має бути зроблено з розумінням, що Україна повинна втілити ряд важливих реформ.

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