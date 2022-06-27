Нехаммер підкреслив, що фотографії, які австрійцям передали з мерії Києва, перевірені і підтверджені як справжні.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер прокоментував обстріл окупаційними російськими військами Києва 26 червня.

Про це він повідомив у Facebook.

Канцлер опублікував фотографії наслідків ракетного обстрілу Києва і закликав зупинити кровопролиття.

Нехаммер підкреслив, що фотографії, які австрійцям передали з мерії Києва, перевірені та підтверджені як справжні.

"Жорстокі ракетні обстріли мирних жителів нестерпні. Я не розумію, як можна вчиняти такі злочини. Кровопролиття має нарешті припинитися", - написав канцлер Австрії.

Ракетний удар по Києву 26 червня 2022:

Вранці 26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.

Також врятували її матір-38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий садочок в Шевченківському районі.

За словами керівника прес - служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Ряд європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в замку Єльмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.

За даними ДСНС, осередки загоряння обстріляної багатоповерхівки в Києві ліквідовано.

Полковник пояснив, чому Росія 26 червня обстріляла Київ.

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